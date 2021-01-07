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    Симеоне прокомментировал вылет «Атлетико» из Кубка Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Атлетико
    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал сенсационный вылет своей команды из розыгрыша Кубка Испании.

    Диего Симеоне
    Диего Симеоне

    В матче второго раунда мадридцы проиграли на выезде клубу «Корнелья», представляющему третий по силе дивизион со счетом 0:1.

    «Они выиграли заслуженно, потому что играли так, как хотели. Они воспользовались стандартным положением и отправили мяч в наши ворота. Второй тайм был тяжелым и стал еще сложнее после удаления.

    Мы не достигаем успеха в этом турнире, нам в следующем году нужно найти решение этой проблемы. Игроки полностью выложились, но известно, что иногда это приводит к нужному результату, а иногда — нет.

    Мы всегда нацелены на победу, но "Корнелья" также заслужила пройти дальше, как и наш соперник в прошлом сезоне. У нас были моменты, но они начали матч лучше.

    Мое будущее? Футбол переменчив. Надо быть готовым к любым вариантам и к тому, что решит клуб», — цитирует Симеоне AS. 0

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