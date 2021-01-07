Симеоне прокомментировал вылет «Атлетико» из Кубка Испании

Главный тренерпрокомментировал сенсационный вылет своей команды из розыгрыша Кубка Испании.

В матче второго раунда мадридцы проиграли на выезде клубу «Корнелья», представляющему третий по силе дивизион со счетом 0:1.

«Они выиграли заслуженно, потому что играли так, как хотели. Они воспользовались стандартным положением и отправили мяч в наши ворота. Второй тайм был тяжелым и стал еще сложнее после удаления.

Мы не достигаем успеха в этом турнире, нам в следующем году нужно найти решение этой проблемы. Игроки полностью выложились, но известно, что иногда это приводит к нужному результату, а иногда — нет.

Мы всегда нацелены на победу, но "Корнелья" также заслужила пройти дальше, как и наш соперник в прошлом сезоне. У нас были моменты, но они начали матч лучше.

Мое будущее? Футбол переменчив. Надо быть готовым к любым вариантам и к тому, что решит клуб», — цитирует Симеоне AS. 0