Беленов признан лучшим игроком «Уфы» в первой части сезона

Александр Беленов
globallookpress.com
Лучшим игроком этого отрезка сезона признан голкипер Александр Беленов, набравший 68% голосов.
Второе место занял нападающий Комнен Андрич (20,1%), а третьим стал защитник Олег Данченко (5,83%).
Беленов в первой части сезона провел в РПЛ 19 матчей и пропустил 31 мяч.
Александр Беленов — лучший игрок ФК «Уфа» в первой части сезона 2020/21! 🔝— ФК УФА (@UfaFc) January 7, 2021
Это выбор подписчиков нашей группы VK, голкипер «Уфы» набрал 68% от общих голосов в опросе, что обеспечило ему уверенную победу. pic.twitter.com/ag0klerLui