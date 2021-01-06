ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная России впервые с 2018 года осталась без медалей МЧМРоссийский провал и североамериканский триумф
  • 18:58
    • «Интер» потерпел поражение от «Сампдории»
  • 17:33
    • Российские лыжники заняли весь пьедестал в пасьюте на «Тур де Ски»
  • 16:35
    • Ступак одержала победу в гонке преследования на «Тур де Ски»
  • 19:02
    • «Лацио» набрал три очка в матче с «Фиорентиной»
  • 18:59
    • «Аталанта» с Миранчуком крупно обыграла «Парму»
    Все новости спорта

    «Аталанта» с Миранчуком крупно обыграла «Парму»

    «Аталанта» — «Парма»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Парма Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 16-го тура чемпионата Италии «Аталанта» одержала домашнюю победу над «Пармой» со счетом 3:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 15-й минуте открыл колумбийский нападающий Луис Мурьель, на 48-й минуте его соотечественник Дуван Сапата удвоил преимущество.

    Победную точку на 61-й минуте поставил немецкий защитник Робин Гозенс.

    Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 65-й минуте при счете 3:0 и не отметился результативными действиями.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Парма 3:0
    Голы: 1:0 Луис Мурьель (15'), 2:0 Дуван Сапата (49'), 3:0 Робин Гозенс (61') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Берат Джимсити, Робин Гозенс (Йоаким Мехле, 65'), Ремо Фройлер (Алексей Миранчук, 65'), Мартен де Рон, Маттео Пессина, Ханс Хатебур (Маттиа Кальдара, 81'), Луис Мурьель (Дуван Сапата, 46'), Йосип Иличич (Руслан Малиновский, 58') Парма: Луиджи Сепе, Риккардо Гальоло (Джузеппе Пеццелла, 33'), Бруну Алвеш, Lautaro Valenti, Maxime Busi, Янн Карамо (Valentin Mihaila, 10'), Ясмин Куртич, Вилан Сиприен, Симон Зом, Эрнани, Роберто Инглезе (Андреас Корнелиус, 46') Предупреждения: Вилан Сиприен (39'), Маттео Пессина (45')

    В таблице Серии А «Аталанта» временно вышла на шестое место, обойдя «Ювентус», который позднее встретится с «Миланом». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В манкунианском дерби снова будет мало голов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Удастся ли «Барсе» победить в Бильбао?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Насколько успешным будет дебют Почеттино?
  • «Сент-Этьен» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    • Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 6 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры