«Аталанта» — «Парма»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 16-го тура чемпионата Италииодержала домашнюю победу надсо счетом 3:0.

Счет в матче на 15-й минуте открыл колумбийский нападающий Луис Мурьель, на 48-й минуте его соотечественник Дуван Сапата удвоил преимущество.

Победную точку на 61-й минуте поставил немецкий защитник Робин Гозенс.

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 65-й минуте при счете 3:0 и не отметился результативными действиями.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Парма 3:0 Голы: 1:0 Луис Мурьель (15'), 2:0 Дуван Сапата (49'), 3:0 Робин Гозенс (61') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Берат Джимсити, Робин Гозенс (Йоаким Мехле, 65'), Ремо Фройлер (Алексей Миранчук, 65'), Мартен де Рон, Маттео Пессина, Ханс Хатебур (Маттиа Кальдара, 81'), Луис Мурьель (Дуван Сапата, 46'), Йосип Иличич (Руслан Малиновский, 58') Парма: Луиджи Сепе, Риккардо Гальоло (Джузеппе Пеццелла, 33'), Бруну Алвеш, Lautaro Valenti, Maxime Busi, Янн Карамо (Valentin Mihaila, 10'), Ясмин Куртич, Вилан Сиприен, Симон Зом, Эрнани, Роберто Инглезе (Андреас Корнелиус, 46') Предупреждения: Вилан Сиприен (39'), Маттео Пессина (45')

В таблице Серии А «Аталанта» временно вышла на шестое место, обойдя «Ювентус», который позднее встретится с «Миланом». 0