Роналду и Месси не вошли в команду года по версии читателей L’Equipe

Криштиану Роналду
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В состав этой команды не попали нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, а также форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Полностью команда 2020 года выглядит так:
Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»).
Защитники: Альфонсо Дейвис («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»).
Полузащитники: Тьяго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»), Йозуа Киммих («Бавария»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»).
Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»). 0