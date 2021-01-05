Роналду и Месси не вошли в команду года по версии читателей L’Equipe

Французское издание L’Equipe подвело итоги голосования своих читателей для определения символической сборной 2020 года.

В состав этой команды не попали нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, а также форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Полностью команда 2020 года выглядит так:

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»).

Защитники: Альфонсо Дейвис («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»).

Полузащитники: Тьяго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»), Йозуа Киммих («Бавария»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»).

Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»). 0