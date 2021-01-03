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    Дзюба опередил Неймара в списке лучших бомбардиров 2020 года

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    Портал Transfermarkt составил список лучших бомбардиров топ-10 европейских лиг по итогам прошлого года.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Лидером рейтинга стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, забивший 47 голов в 44 матчах Бундеслиги.

    Второе место занял форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, а третье — нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.

    Российский форвард «Зенита» Артем Дзюба занял 14-е место, забив 23 мяча в 39 матчах. По количеству забитых мячей он опередил Неймара и Златана Ибрагимовича.

    Полностью список выглядит следующим образом:

    1. Роберт Левандовски («Бавария», 44 матча, 47 голов)
    2. Криштиану Роналду («Ювентус», 45 матчей, 44 гола)
    3. Ромелу Лукаку («Интер», 52 гола, 40 голов)
    4. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, 37 матчей, 39 голов)
    5. Чиро Иммобиле («Лацио», 42 матча, 34 гола)
    6. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 41 матч, 29 голов)
    7. Бруну Фернандеш («Спортинг» / «Манчестер Юнайтед», 56 матчей, 28 голов)
    8. Лионель Месси («Барселона», 48 матчей, 27 голов)
    9. Мохамед Салах («Ливерпуль», 45 матчей, 26 голов)
    10. Паулиньо («Брага», 44 матча, 25 голов)
    11. Ваут Вегхорст («Вольфсбург», 37 матчей, 24 гола)
    12. Андре Силва («Айнтрахт», 38 матчей, 24 гола)
    13. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур», 39 матчей, 23 гола)
    14. Артем Дзюба («Зенит», 39 матчей, 23 гола)
    15. Оливье Жиру («Челси», 41 матч, 23 гола)
    16. Карим Бензема («Реал», 44 матча, 23 гола)
    17. Тимо Вернер («РБ Лейпциг» / «Челси», 49 матчей, 23 гола)
    18. Неймар («ПСЖ», 29 матчей, 22 гола)
    19. Златан Ибрагимович («Милан», 30 матчей, 22 гола)
    20. Родригу Пинью («Маритиму», 31 матч, 22 гола) 0

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