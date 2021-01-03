«Эйбар» — «Гранада»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 17-го тура чемпионата Испанииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

В составе хозяев дубль оформил 19-летний нападающий Брайан Хиль, права на которого принадлежат «Севилье».

Футбол. Испания. Примера Эйбар — Гранада 2:0 Голы: 1:0 Бриан Хиль (55'), 2:0 Бриан Хиль (76') Эйбар: Марко Дмитрович, Педро Бигас, Паулу Оливейра, Рафаэл Суареш, Алехандро Посо, Pape Kouli Diop, Эдуардо Экспозито, Такаси Инуи (Анайц Арбилья, 68'), Бриан Хиль, Серхи Энрич (Йосинори Муто, 75'), Энрике Гарсия (Серхио Альварес, 90') Гранада: Руи Силва, Херман Санчес, Карлос Нева (Виктор Диас, 75'), Кини Марин, Хесус Вальехо, Максим Гоналон (Ян Брис Этеки, 66'), Луис Суарес, Антонио Пуэртас, Янхель Эррера, Кенеди (Alberto Soro, 66'), Роберто Сольдадо (Хорхе Молина, 66') Предупреждения: Pape Kouli Diop (4'), Эдуардо Экспозито (27'), Херман Санчес (40')

«Эйбар» занимает 17-е место, набрав 16 очков в 15 матчах. «Гранада» находится на седьмой строчке таблицы Примеры, имея 24 очка после 16 игр.

9 января состоится матч «Гранада» — «Барселона». «Эйбар» 10 января встретится в гостях с «Леванте». 0