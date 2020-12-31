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    Президент «Аталанты» поддержал Гасперини в конфликте с Гомесом

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    Президент «Аталанты» Антонио Перкасси рассказал о возможном уходе капитана команды Алехандро Гомеса в связи с конфликтом с главным тренером Джан-Пьеро Гасперини.

    Антонио Перкасси
    Антонио Перкасси

    Ранее стало известно, что Гомес покинет команду в январе.

    «Ситуация Гомеса? Нет, слушайте, мы уже достаточно сказали, тема закрыта, конец.

    Гасперини — навсегда. И не только он. Вся структура клуба. В том числе благодаря замечательной работе моего сына Луки она дает отличные результаты», — цитирует Перкасси Eco di Bergamo.

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    • Конфликт между Гомесом и Гасперини произошел в перерыве матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1). По некоторым данным, в раздевалке случилась драка. 0

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