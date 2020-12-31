Президент «Аталанты» поддержал Гасперини в конфликте с Гомесом

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси рассказал о возможном уходе капитана командыв связи с конфликтом с главным тренером

Ранее стало известно, что Гомес покинет команду в январе.

«Ситуация Гомеса? Нет, слушайте, мы уже достаточно сказали, тема закрыта, конец.

Гасперини — навсегда. И не только он. Вся структура клуба. В том числе благодаря замечательной работе моего сына Луки она дает отличные результаты», — цитирует Перкасси Eco di Bergamo.

Конфликт между Гомесом и Гасперини произошел в перерыве матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1). По некоторым данным, в раздевалке случилась драка. 0