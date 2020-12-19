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    «Аталанта» продаст Гомеса зимой

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    Полузащитник Алехандро Гомес покинет «Аталанту» в январе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Алехандро Гомес
    Алехандро Гомес

    Игрок не был включен в состав на матч 13-го тура Серии А с «Ромой», который состоится 20 декабря.

    По сведениям источника, ситуация после конфликта аргентинца с тренером Джан Пьеро Гасперини в матче Лиги Европы с «Мидтьюлландом» (1:1) лишь усложняется.

    Игрок и тренер поссорились из-за тактики и, по данным итальянских СМИ, подрались в раздевалке. Сразу после матча тренер подал в отставку, но ее не приняли.

    В последний раз Гомес появлялся в старте «Аталанты» 9 декабря — в матче против «Аякса» (1:0) в Лиге чемпионов.

    Затем он остался на скамейке в матче с «Фиорентиной» (3:0) и вышел на замену во втором тайме игры с «Ювентусом» (1:1). 0

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