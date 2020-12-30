Экс-тренер «Реала» возглавил мексиканский клуб

Сантьяго Солари
globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба клуба «Америка», 44-летний специалист, не работавший с сезона 2018-2019, возглавил команду.
Аргентинец вступит в должность с 1 января 2021 года. Срок действия контракта не разглашается.
Águilas:— Club América EN (@ClubAmerica_EN) December 29, 2020
✍️ Santiago Solari is our new head coach.
Welcome to #ElMásGrande, Mr. Solari! 🦅🇦🇷#FlyWithUs 🔸🔷🔸 pic.twitter.com/pw4E1cnwRX
Напомним, Солари ранее тренировал только мадридский «Реал». Он возглавил «Королевский клуб» в октябре 2018 года, но был уволен менее, чем через полгода.