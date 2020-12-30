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    Экс-тренер «Реала» возглавил мексиканский клуб

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    Бывший наставник мадридского «Реала» Сантьяго Солари продолжит свою тренерскую карьеру в Мексике.

    Сантьяго Солари
    Сантьяго Солари

    Как сообщает пресс-служба клуба «Америка», 44-летний специалист, не работавший с сезона 2018-2019, возглавил команду.

    Аргентинец вступит в должность с 1 января 2021 года. Срок действия контракта не разглашается.

    Напомним, Солари ранее тренировал только мадридский «Реал». Он возглавил «Королевский клуб» в октябре 2018 года, но был уволен менее, чем через полгода.

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