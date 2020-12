Экс-тренер «Реала» возглавил мексиканский клуб

Бывший наставник мадридскогопродолжит свою тренерскую карьеру в Мексике.

Как сообщает пресс-служба клуба «Америка», 44-летний специалист, не работавший с сезона 2018-2019, возглавил команду.

Аргентинец вступит в должность с 1 января 2021 года. Срок действия контракта не разглашается.

Águilas:

✍️ Santiago Solari is our new head coach.

Welcome to #ElMásGrande, Mr. Solari! 🦅🇦🇷#FlyWithUs 🔸🔷🔸 pic.twitter.com/pw4E1cnwRX