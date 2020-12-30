«Манчестер Сити» возобновил тренировки после вспышки коронавируса

возобновил тренировки после нескольких случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Накануне все находящиеся в «пузыре» игроки сдали отрицательные тесты на коронавирус.

«Безопасность остается нашим приоритетом номер один, и клуб будет продолжать действовать с большой осторожностью.

Здания на базе были подвергнуты глубокой очистке за последние 48 часов, и большинство из них останутся закрытыми, будут возобновлены только необходимые операции, связанные с тренировками», — говорится в сообщении.

Ранее матч «горожан» с «Эвертоном» был перенесен из-за коронавируса. 0