«Манчестер Сити» возобновил тренировки после вспышки коронавируса

Габриэл Жезус
globallookpress.com
Накануне все находящиеся в «пузыре» игроки сдали отрицательные тесты на коронавирус.
«Безопасность остается нашим приоритетом номер один, и клуб будет продолжать действовать с большой осторожностью.
Здания на базе были подвергнуты глубокой очистке за последние 48 часов, и большинство из них останутся закрытыми, будут возобновлены только необходимые операции, связанные с тренировками», — говорится в сообщении.
Ранее матч «горожан» с «Эвертоном» был перенесен из-за коронавируса. 0