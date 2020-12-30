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    Куман: Нужно быть реалистом, завоевать чемпионство будет очень непросто.

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    Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мыслями о ничьей с «Эйбаром» (1:1) в матче испанской Примеры.

    Роналд Куман
    Роналд Куман

    «Нужно быть реалистом, завоевать чемпионство будет очень непросто. Нет ничего невозможного, но нужно осознавать, какое у нас отставание.

    "Атлетико" выглядит очень хорошей, очень сильной командой, пропускает мало голов», — сказал Куман.

    Без Месси и Жерара Пике у «Барселоне» были проблемы на всех участках поля, но голландец не считает, что команде не хватало лидерства.

    «Я не хочу сказать, что нам не хватает опытных игроков. В команде переходный период, к тому же у нас есть травмы.

    Мы выпускаем на поле молодых игроков, но сегодня на поле у нас было пять или шесть таких молодых игроков.

    Нам не хватало Лео Месси, который очень важен, но мы должны были победить и без него.

    У нас были моменты, мы не забили пенальти и пропустили мяч, который был их единственным ударом в створ»«, — сказал Куман Marca. 0

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