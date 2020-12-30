Куман: Нужно быть реалистом, завоевать чемпионство будет очень непросто.

Главный тренер «Барселоны»поделился мыслями о ничьей с(1:1) в матче испанской Примеры.

«Нужно быть реалистом, завоевать чемпионство будет очень непросто. Нет ничего невозможного, но нужно осознавать, какое у нас отставание.

"Атлетико" выглядит очень хорошей, очень сильной командой, пропускает мало голов», — сказал Куман.

Без Месси и Жерара Пике у «Барселоне» были проблемы на всех участках поля, но голландец не считает, что команде не хватало лидерства.

«Я не хочу сказать, что нам не хватает опытных игроков. В команде переходный период, к тому же у нас есть травмы.

Мы выпускаем на поле молодых игроков, но сегодня на поле у нас было пять или шесть таких молодых игроков.

Нам не хватало Лео Месси, который очень важен, но мы должны были победить и без него.

У нас были моменты, мы не забили пенальти и пропустили мяч, который был их единственным ударом в створ»«, — сказал Куман Marca. 0