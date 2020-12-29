Орлов: Переход Ришарлисона в «Зенит» — это из области фантастики

Известный комментаторпрокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит» нападающего «Эвертона» и сборной Бразилии

«Было бы очень хорошо, если бы Ришарлисон перешел в "Зенит". Но это из области фантастики.

Кто-то написал, что Ришарлисону хотят платить 10 миллионов евро в год, и я за голову схватился. А что остальные? Остальные же скажут: "Парень, так ты иди и бегай один".

Категорически нельзя делать это в команде», — приводит слова Орлова «Радио Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Ришарлисона 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Ришарлисон провел в АПЛ 11 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. 0