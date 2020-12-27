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    «Брайтон» упустил победу над «Вест Хэмом»

    «Вест Хэм» — «Брайтон»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Лондонский «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

    «Брайтон»
    «Брайтон»

    За гостей голы забили Нил Мопе и Льюис Данк на 44-й и 70-й минутах соответственно.

    «Вест Хэм» дважды отыгрывался — на 60-й минуте отличился Бенджамин Джонсон, а на 82-й гол забил Томаш Соучек.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Брайтон энд Хоув Альбион 2:2
    Голы: 0:1 Ниль Мопе (44'), 1:1 Ben Johnson (60'), 1:2 Льюис Данк (70'), 2:2 Томаш Соучек (82') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Анджело Огбонна, Владимир Цоуфаль, Марк Ноубл (Мануэль Лансини, 46'), Томаш Соучек, Ben Johnson, Деклан Райс, Джаррод Боуэн (Андрей Ярмоленко, 46'), Sebastien Haller Брайтон энд Хоув Альбион: Robert Sanchez, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Daniel Burn, Бен Уайт, Ив Биссума, Ниль Мопе (Алиреза Джаханбакш, 90'), Леандро Троссард, Адам Лаллана (Стивен Альсате, 46'), Соломон Марч, Дэнни Уэлбек (Паскаль Гросс, 83')

    Лондонский клуб занимает десятое место, набрав 22 очка. «Брайтон» в третий раз подряд сыграл вничью и находится на 16-й строчке таблицы с 13 очками.

    29 декабря состоятся матчи «Брайтон» — «Арсенал» и «Саутгемптон» — «Вест Хэм». 0

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