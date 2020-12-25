«Спартак» проиграл «Зениту» из-за эгоизма Тедеско, уверен Орлов

Известный комментаторпризнался, что его разочаровал главный тренер «Спартака»

По словам Орлова, Тедеско выбрал не самый удачный момент, чтобы рассказать о своем решении не продлевать контракт со «Спартаком».

Как известно, немецкий специалист может покинуть «Спартак» уже во время зимней паузы в чемпионате России.

«В матче с "Зенитом" (1:3) впервые за последние годы "Спартак" был немотивированным. Тедеско поступил очень эгоистично. После скандала в Сочи, устроенного самим Тедеско, он в сердцах сказал руководству: "Не буду продлевать контракт". Игроки-то сразу это узнали. Ну какие они были в матче с "Зенитом"? Они были никакие, стояли у своих ворот.

"Зенит" должен был забить 5 или 7. Представляете, если бы семь мячей забили "Спартаку"? Для болельщиков "Зенита" это была бы большая радость, а в Москве был бы траур», — сказал Орлов в эфире своего YouTube-канала «ГСО Live».

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