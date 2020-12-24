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    «Аталанта» упустила победу над «Болоньей», ведя 2:0

    «Болонья» — «Аталанта»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 14-м туре итальянской Серии А «Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Болоньей» — 2:2 (2:0).

    Луис Муриэль
    Луис Муриэль

    Бергамаски вели 2:0 к перерыву, но во втором тайме пропустили два мяча и упустили победу. В составе хозяев отличились Такэхиро Томиясу и Неуэн Пас. У гостей дубль оформил Луис Муриэль.

    Алексей Миранчук вышел на замену сразу после перерыва, однако результативными действиями не отметился.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Аталанта 2:2
    Голы: 0:1 Луис Мурьель (пенальти) (22'), 0:2 Луис Мурьель (23'), 1:2 Такэхиро Томиясу (73'), 2:2 Неуэн Пас (82') Болонья: Анжело да Коста, Такэхиро Томиясу, Гари Медель, Данило, Митчелл Дейкс (Неуэн Пас, 78'), Андри-Фаннар Бальдюрссон (Маттиас Сванберг, 65'), Роберто Сориано, Йерди Схаутен (Николас Домингес, 76'), Эмануэл Вигнато, Муса Бэрроу (Риккардо Орсолини, 65'), Родриго Паласио Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой (Хосе Луис Паломино, 36'), Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Робин Гозенс (Johan Mojica, 85'), Ремо Фройлер (Руслан Малиновский, 85'), Мартен де Рон, Маттео Пессина, Ханс Хатебур, Луис Мурьель (Дуван Сапата, 65'), Йосип Иличич (Алексей Миранчук, 46') Предупреждения: Робин Гозенс (18'), Берат Джимсити (60'), Родриго Паласио (84'), Анжело да Коста (86')

    «Болонья» набрала 15 очков после 14 матчей и поднялась на 13-е место в таблице Серии А. «Аталанта» (22) располагается на седьмом месте после 13 матчей. 0

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