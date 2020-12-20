Бос: «Байер» не заслужил поражения от «Баварии»

Главный тренерподвел итоги матча 13-го тура Бундеслиги с(1:2).

«Если смотреть на все 90 минут, то я, как тренер "Байера", считаю, что мы не заслужили поражения в этом матче. Матч был интенсивным, это была не блестящая игра для обеих команд. Мы играли смело, высоко прессинговали "Баварию".

Мы повели в счете 1:0, а затем пропустили два глупых гола. Мы должны извлечь из этого урок, если мы хотим в будущем побеждать в таких больших матчах. Даже если мы и не показали отличную игру, в сегодняшнем матче нельзя было проигрывать. Я не могу это объяснить», — цитирует Боса пресс-служба «Баварии».

«Бавария» по итогам 13-го тура возглавила турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 30 очков. «Байер», имея в своем активе 28 баллов, занимает второе место. 0