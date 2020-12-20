Артета не планирует уходить из «Арсенала»

Главный тренерзаявил, что не думает об отставке.

Накануне «канониры» проиграли в гостях «Эвертону» со счетом 1:2.

«Я понимаю, о чем идет речь. Моя энергия и мое внимание сосредоточено только на том, чтобы вывести команду из этой ситуации, поддерживая дух в команде и борьбу, которую парни демонстрируют каждый раз, когда выходят на поле. Вы видите это, вы не можете этого отрицать.

Очевидно, опять же, результаты — в этом нет никаких сомнений, они недостаточно хороши и неприемлемы для стандартов этого футбольного клуба, и это вызов и борьба, против которого мы выступаем. Уходить я не планирую», — цитирует Артету Goal. 0