Куман похвалил «Валенсию» за хорошую игру в обороне

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал ничью в матче 14-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:2).

«Мы провели сложную игру, отыгрались, но должны были сохранять концентрацию до конца. Моменты у нас были, но не всегда хватало внимания.

Соперники хорошо защищались. Мы попытались выиграть матч во втором тайме, но имели не так много возможностей. Мы провели необычную игру, теряли мяч в небезопасных зонах.

Не думаю, что проблема была в отношении к делу. Просто мы играли не так, как обычно, теряли мяч. У команды словно были какие-то сомнения. На это отчасти влияет возраст футболистов — молодые люди должны заматереть.

То, что мы сегодня сыграли вничью, не является главной проблемой. Проблема заключается в том, что до этого мы уже проиграли четыре-пять матчей, и ничья лишь все усугубила», — приводит слова Кумана Marca. 0