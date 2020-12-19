Куман похвалил «Валенсию» за хорошую игру в обороне

Рональд Куман
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«Мы провели сложную игру, отыгрались, но должны были сохранять концентрацию до конца. Моменты у нас были, но не всегда хватало внимания.
Соперники хорошо защищались. Мы попытались выиграть матч во втором тайме, но имели не так много возможностей. Мы провели необычную игру, теряли мяч в небезопасных зонах.
Не думаю, что проблема была в отношении к делу. Просто мы играли не так, как обычно, теряли мяч. У команды словно были какие-то сомнения. На это отчасти влияет возраст футболистов — молодые люди должны заматереть.
То, что мы сегодня сыграли вничью, не является главной проблемой. Проблема заключается в том, что до этого мы уже проиграли четыре-пять матчей, и ничья лишь все усугубила», — приводит слова Кумана Marca. 0