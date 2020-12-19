«Фиорентина» — «Верона»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 13-го тура чемпионата Италиина своем поле сыграла вничью ссо счетом 1:1.

На 8-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Мигел Велозу. А спустя 11 минут одиннадцатиметровый был назначен уже в ворота «Вероны» — гол с «точки» забил Душан Влахович.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Верона 1:1 Голы: 0:1 Мигел Велозу (пенальти) (8'), 1:1 Душан Влахович (пенальти) (19') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Никола Миленкович, Херман Песселья, Игор де Пауло, Джакомо Бонавентура (Хосе Мария Кальехон, 60'), Франк Рибери (Борха Валеро, 84'), Гаэтано Кастровилли (Патрик Кутроне, 86'), Лоренцо Венути (Поль Лирола, 59'), Антонио Баррека (Кристиано Бираги, 59'), Софьян Амрабат, Душан Влахович Верона: Марко Сильвестри, Федерико Чеккерини, Корай Гюнтер (Джанджакомо Маньяни, 50'), Павел Давидович, Федерико Димарко, Мигел Велозу, Марко Давиде Фараони, Дарко Лазович (Kevin Rueegg, 71'), Маттиа Цаканьи (Philip Yeboah, 78'), Адриен Тамез (Ivan Ilic, 70'), Эдди Сальседо (Эбрима Колли, 46') Предупреждения: Джакомо Бонавентура (14'), Федерико Димарко (27'), Федерико Чеккерини (34'), Игор де Пауло (69')

В турнирной таблице Серии А клуб из Флоренции, набрав 11 очков, занял промежуточное 17-е место. команда Ивана Юрича идет 7-й с 20-ю очками.

В следующем туре «Фиорентина» сыграет с «Ювентусом» (22 декабря), «Верона» спустя день примет «Интер». 0