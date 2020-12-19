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    «Бавария» вырвала победу у «Байера» и возглавила таблицу Бундеслиги

    «Байер» — «Бавария»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Байер Бавария Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Леверкузенский «Байер» потерпел домашнее поражение от мюнхенской «Баварии "(1:2) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 14-й минуте открыли хозяева. Подача с углового нашла на краю штрафной 'Баварии' Патрика Шика, который с лёта выстрелил в ближнюю девятку. Нойер даже не среагировал.

    Перед перерывом мюнхенцы отыгрались. Мюллер навесил справа, а Левандовски использовал ошибку Та и Градецки, которые столкнулись в попытке перехватить подачу, и пробил головой по пустым воротам.

    А в компенсированное время Та ошибся перед своей штрафной, мяч достался Левандовски, который тут же пробил на силу с рикошетом от ноги Тапсобы, Градецки не смог среагировать.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Байер — Бавария 1:2
    Голы: 1:0 Патрик Шик (14'), 1:1 Роберт Левандовски (43') Байер: Лукаш Градецки, Жонатан Та, Александар Драгович, Эдмон Тапсоба, Дэйли Синкгравен, Леон Бэйли (Керем Демирбай, 74'), Надим Амири, Юлиан Баумгартлингер, Мусса Диаби, Флориан Вирц, Патрик Шик (Лукас Аларио, 82') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Жером Боатенг, Альфонсо Дэвис, Лукас Эрнандес, Серж Гнабри, Корентин Толиссо (Йозуа Киммих, 68'), Томас Мюллер, Давид Алаба, Кингсли Коман (Лерой Зане, 32'), Роберт Левандовски Предупреждения: Серж Гнабри (24'), Леон Бэйли (72')

    'Бавария' поднялась на первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, 'Байер' — второй. 0

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