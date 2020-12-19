Артета: «Арсенал» доминировал, но нам не повезло

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал результат матча 14-го тура АПЛ с(1:2).

«Не пропустив много, мы проиграли матч из-за двух ключевых моментов.

Мы доминировали в игре, создали достаточно моментов, по крайней мере, чтобы не проиграть. Мы попали в штангу. Нам не повезло.

Команда борется. Мы проиграли "Бернли", хотя соперник не бил в створ, а теперь мы проигрываем из-за нескольких моментов.

Сложно играть против команды, которая низко обороняется и тянет время. Сами усложнили все, пропустив первыми.

Думаю, мы нанесли ударов 15, но только два пришлись в створ. Нам нужно прибавить в плане скорости.

Нужно создавать больше, чтобы выигрывать матчи. Парни все еще бьются. Им сейчас обидно», — сказал тренер BBC. 0