Агент Шкурина рассказал о переживаниях игрока из-за возможного призыва в армию

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА, прокомментировал лишение игрока льготы по отсрочке воинской службы.

«Футболистам такое не сообщают, но это все было прогнозируемо. Несколько дней назад я журналистам говорил, что Илье звонили тренеры молодежной сборной. Они сказали, что если он не приедет, то его могут забрать в армию. Сегодняшние публикации говорят, что это было решение не просто тренера, а футбольной федерации. Ее возглавляет бывший военком. Такие методы работы.

Как это на него повлияет? Он же не в Белоруссии находится. Его исключили из списков, есть определенная процедура. Будут пытаться призвать его в армию каким-то образом. Пока он не будет возвращаться в Белоруссию. Тем более у него действующий контракт.

В ЦСКА, судя по происходящему в команде, к этой ситуации относятся ровно. Не беспокоит ли их то, что его могут призвать в армию посреди сезона? Вот если сам военком приедет на игру ЦСКА и каким-то образом выкрадет его из раздевалки ЦСКА, то тогда может быть.

Илья же живой человек, и он переживает из-за всей этой истории, но держится молодцом. С другой стороны, в таком возрасте парень из Белоруссии забил за ЦСКА уже три мяча. Так что все у него хорошо», — цитирует Исаева Sport24. 0