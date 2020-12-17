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    Агент Шкурина рассказал о переживаниях игрока из-за возможного призыва в армию

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    Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, прокомментировал лишение игрока льготы по отсрочке воинской службы.

    Илья Шкурин
    Илья Шкурин

    «Футболистам такое не сообщают, но это все было прогнозируемо. Несколько дней назад я журналистам говорил, что Илье звонили тренеры молодежной сборной. Они сказали, что если он не приедет, то его могут забрать в армию. Сегодняшние публикации говорят, что это было решение не просто тренера, а футбольной федерации. Ее возглавляет бывший военком. Такие методы работы.

    Как это на него повлияет? Он же не в Белоруссии находится. Его исключили из списков, есть определенная процедура. Будут пытаться призвать его в армию каким-то образом. Пока он не будет возвращаться в Белоруссию. Тем более у него действующий контракт.

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    • В ЦСКА, судя по происходящему в команде, к этой ситуации относятся ровно. Не беспокоит ли их то, что его могут призвать в армию посреди сезона? Вот если сам военком приедет на игру ЦСКА и каким-то образом выкрадет его из раздевалки ЦСКА, то тогда может быть.

    Илья же живой человек, и он переживает из-за всей этой истории, но держится молодцом. С другой стороны, в таком возрасте парень из Белоруссии забил за ЦСКА уже три мяча. Так что все у него хорошо», — цитирует Исаева Sport24. 0

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