Черевченко: Во втором тайме сыграли лучше «Локомотива»

Наставник «Химок»дал интервью после домашней победы над «Локомотивом» в матче 19 тура РПЛ со счетом 3:2.

«Начали игру неплохо, потом было много борьбы. Видно было, что ребята немного нервничали, много брака было в их действиях, передачах. В первом тайме "Локомотив" выглядел получше. В перерыве поговорили в раздевалке, сказали, на что обратить внимание. Во втором тайме мы поменяли немного игру и сыграли лучше "Локомотива".

Хорошо сыграла вся команда, мы набрали много очков, показали качественный футбол, поднялись. Это очень радостно, спасибо большое ребятам за их работу на тренировках и играх. Всех с наступающим Новым Годом!», — цитирует Черевченко Sport24. 0