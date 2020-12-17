Билич: Я очень разочарован уходом из ВБА

Бывший наставник «Вест Бромвича»прокомментировал свое увольнение из клуба.

«Я очень разочарован уходом из ВБА. Для меня было большой честью работать в таком уникальном клубе. Я делал это с максимальной отдачей и искренностью.

Хотел бы официально выразить искреннюю благодарность всем игрокам, моему трудолюбивому тренерскому штабу и нашему преданному делу персоналу. Я невероятно горжусь тем, что мы смогли выйти в Премьер-лигу.

Было очень жаль, что в момент нашего выхода и начала выступлений в Премьер-лиге с нами не было наших болельщиков. В этот действительно трудный год для многих эти особые фанаты стояли рядом с нами на протяжении всего этого», — цитирует Билича Sky Sports.

Билич был уволен со своего поста после ничьи с «Манчестер Сити» (1:1). Теперь тренировать «дроздов» будет Сэм Эллардайс. 0