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    Билич: Я очень разочарован уходом из ВБА

    Футбол Футбол Англии Вест Бромвич
    Бывший наставник «Вест Бромвича» Славен Билич прокомментировал свое увольнение из клуба.

    Славен Билич
    Славен Билич

    «Я очень разочарован уходом из ВБА. Для меня было большой честью работать в таком уникальном клубе. Я делал это с максимальной отдачей и искренностью.

    Хотел бы официально выразить искреннюю благодарность всем игрокам, моему трудолюбивому тренерскому штабу и нашему преданному делу персоналу. Я невероятно горжусь тем, что мы смогли выйти в Премьер-лигу.

    Было очень жаль, что в момент нашего выхода и начала выступлений в Премьер-лиге с нами не было наших болельщиков. В этот действительно трудный год для многих эти особые фанаты стояли рядом с нами на протяжении всего этого», — цитирует Билича Sky Sports.

    Билич был уволен со своего поста после ничьи с «Манчестер Сити» (1:1). Теперь тренировать «дроздов» будет Сэм Эллардайс. 0

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