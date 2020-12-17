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    «Барселона» одержала волевую победу над «Реалом Сосьедад»

    «Барселона» — «Реал Сосьедада»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче перенесенного 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Реал Сосьедадом» со счетом 2:1.

    «Барселона»
    «Барселона»

    Счет в матче на 27-й минуте открыли гости. Порту прострелил с правого края штрафной во вратарскую «Барсы», где Виллиан Жозе в касание замкнул передачу.

    Спустя четыре минуты каталонцы отыгрались. Месси накрутил нескольких соперников и навесил на дальнюю штангу, откуда Гризманн попытался отпасовать в центр, но мяч был вынесен на Альбу и тот выстрелом в касание с правой ноги щекой с линии штрафной отправил мяч в дальний верхний угол ворот.

    А на 43-й минуте Альба прострелил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Френки де Йонг ударом в касание отправил мяч в сетку ворот. «Реал Сосьедада».

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Реал Сосьедад 2:1
    Голы: 0:1 Виллиан Жозе (27'), 1:1 Жорди Альба (31'), 2:1 Френки де Йонг (43') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Серджино Дест, Рональд Араухо, Жорди Альба, Oscar Mingueza (Клеман Лангле, 79'), Серхио Бускетс (Карлос Аленья, 67'), Антуан Гризманн (Франсиску Тринкан, 66'), Мартин Брайтвайт, Pedri (Миралем Пьянич, 74'), Френки де Йонг, Лионель Месси Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Игор Субельдия, Андони Горосабель, Начо Монреаль, Робен Ле Норман (Modibo Sagnan, 85'), Микель Мерино, Андер Гевара (R.Navarro, 56'), Мартин Субименди, Порту Кристиан (Александер Исак, 64'), Виллиан Жозе, Аднан Янузай (Андер Барренечеа, 56') Предупреждения: Аднан Янузай (20'), Серхио Бускетс (41'), Андер Барренечеа (58'), Робен Ле Норман (80'), Франсиску Тринкан (88'), Карлос Аленья (90')

    Благодаря этой победе каталонцы смогли подняться на пятое место в турнирной таблице Примеры, набрав 20 очков. «Сосьедад» опустился на вторую строчку с 26 очками.

    Оба коллектива проведут следующий тур 19 декабря — «Барселона» на своем поле примет «Валенсию», а сан-себастьянцы отправятся в гости к «Леванте». 0

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