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    Нападающему ЦСКА угрожали призывом в армию Белоруссии

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    Футбольный агент Валерий Исаев рассказал, что Белорусская федерации футбола (АБФФ) шантажировала нападающего московского ЦСКА Илью Шкурина.

    Илья Шкурин
    Илья Шкурин

    Напомним, что форвард «армейцев» отказался выступать за национальную команду при действующем президенте Белоруссии Александре Лукашенко.

    «Мы уже на тот момент знали, что глава Федерации, как один из ресурсов давления на футболиста, попытался шантажировать Илью армией. Нам конкретно сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию», — цитирует агента издание «Белсат».

    Шкурин перешел в ЦСКА из брестского «Динамо» в 2020 году. В этом сезоне нападающий провел девять матчей и забил три гола. 0

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