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    Билич уволен из «Вест Бромвича»

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    «Вест Бромвич» на своем официальном сайте объявил о расставании с главным тренером Славеном Биличем.

    Славен Билич
    Славен Билич

    Команду также покинут его ассистенты Деян Рачуница и Данило Буторович.

    «Мы хотели бы поблагодарить Славена и его тренерский штаб за их старания для повышения в классе в прошлом сезоне и пожелать им всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении «дроздов».

    Билич возглавил «Вест Бромвич» в июне 2019 года. В первый же сезон у руля команды он вывел ее в АПЛ. В нынешнем сезоне клуб занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. Накануне команда в гостях сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

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