Билич уволен из «Вест Бромвича»

Славен Билич
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Команду также покинут его ассистенты Деян Рачуница и Данило Буторович.
«Мы хотели бы поблагодарить Славена и его тренерский штаб за их старания для повышения в классе в прошлом сезоне и пожелать им всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении «дроздов».
Club statement: Slaven Bilić.— West Bromwich Albion (@WBA) December 16, 2020
Билич возглавил «Вест Бромвич» в июне 2019 года. В первый же сезон у руля команды он вывел ее в АПЛ. В нынешнем сезоне клуб занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. Накануне команда в гостях сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1).