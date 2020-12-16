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    Анчелотти намерен вывести «Эвертон» на топ-уровень

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    Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что хочет вывести команду в число лучших клубов Англии.

    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти

    «Я понимаю, что владелец действительно привязан к клубу и сосредоточен на улучшении этого клуба. Это действительно важно для клуба и для всех болельщиков.

    Давление на меня заключается в том, что он очень мне доверяет. Он доверяет мне, потому что он подписал контракт со мной и привел в "Эвертон". Я делаю это, чтобы вывести клуб на вершину. Это моя цель и то, что я ему обещал.

    В этом сезоне мы хорошо выступили против "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и "Челси", что означает, что мы не так далеко от топ-уровня, но еще не достигли этого», — цитирует Анчелотти Goal.

    В данный момент «Эвертон» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. 0

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