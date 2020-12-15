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    «Зенит» и «Спартак» рассудит Карасев

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    Сергей Карасев
    Сергей Карасев

    Центральную игру тура «Зенит» — «Спартак» будет судить бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

    «Сочи» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Владимир Миневич; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Николай Волошин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Сергей Лапочкин.

    «Ротор» — «Арсенал»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гончар.

    «Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Роман Усачев, Алексей Лунев; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Александр Гвардис.

    «Краснодар» — «Уфа»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Эдуард Малый.

    «Химки» — «Локомотив»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Чеботарев.

    «Ахмат» — «Рубин»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Болотенков; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Николай Левников.

    «Ростов» — ЦСКА: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Артем Любимов; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Французов.

    «Тамбов» — «Урал»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Дмитрий Березнев, Алексей Ширяев; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Николай Иванов. 0

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