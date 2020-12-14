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    Глушаков: «Спартак» не был бы на втором месте сейчас, если бы не Максименко

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    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о вратаре «Спартака» Александре Максименко.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    «Я не общался с Кутеповым, но игру [с "Сочи"] смотрел. Мне кажется, "Спартаку" не хватает игроков спереди.

    Почему нельзя Маслова поменять на Кутепова и поставить его вперед? По игре у "Сочи" было больше моментов, они заслуженно победили.

    Если бы не Максименко, то "Спартак" бы не находился на втором месте. И в том сезоне тоже. Максименко — один из лучших футболистов сейчас», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ» .

    22-летний вратарь отыграл в составе красно-белых 18 матчей в этом сезоне РПЛ, 5 из них — на ноль. 0

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