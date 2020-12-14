Глушаков: «Спартак» не был бы на втором месте сейчас, если бы не Максименко

Полузащитник «Химок»высказался о вратаре «Спартака»

«Я не общался с Кутеповым, но игру [с "Сочи"] смотрел. Мне кажется, "Спартаку" не хватает игроков спереди.

Почему нельзя Маслова поменять на Кутепова и поставить его вперед? По игре у "Сочи" было больше моментов, они заслуженно победили.

Если бы не Максименко, то "Спартак" бы не находился на втором месте. И в том сезоне тоже. Максименко — один из лучших футболистов сейчас», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ» .

22-летний вратарь отыграл в составе красно-белых 18 матчей в этом сезоне РПЛ, 5 из них — на ноль. 0