Лэмпард: Разговоры о чемпионстве «Челси» — это абсурд

Главный тренерпрокомментировал результат игры против(0:1) в 12-м туре РПЛ.

«Некоторые люди говорили, что мы выиграем лигу и что у нас сильнейший состав в лиге. Это абсурд.

Если говорить о лучших составах, вам следует посмотреть на команды, которые выигрывали титул последние два, три или четыре года. Их составы полны нападающих и вингеров, которые забивают по 30-40 голов за сезон. У них есть полузащитники, которые уже несколько раз выигрывали титул.

У нас такие игроки тоже есть, но в основном это молодежь, и по составу мы не сравнимся с теми командами. Люди очень быстро перескочили с момента, когда мы были ничуть не хороши после матчей против "Вест Бромвича" и "Саутгемптона", к моменту, когда называют нас фаворитом в борьбе за титул.

Мы все еще в процессе становления, и нам нужно научиться преодолевать такого род испытания. Сегодня было большое испытание, которое мы не прошли, но мы научимся проходить в будущем», — цитирует Лэмпарда BT Sport. 0