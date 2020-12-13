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    «Краснодар» забил пять мячей «Локомотиву»

    «Краснодар» — «Локомотив»: счет 5:0, обзор голов

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    В 18 туре РПЛ «Краснодар» на своем поле разгромил «Локомотив» со счетом 5:0.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    Уже на старте матча «быки» вышли вперед благодаря голам Виктора Клаэссона и Реми Кабелла. Во второй половине первого тайма VAR не засчитал гол Кристиана Рамиреса из-за нарушения правил. На 45 минуте пенальти не реализовал Антон Миранчук.

    Во втором тайме дублем отметился Маркус Берг. Еще одни гол в активе Магомеда-Шапи Сулейманова.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Локомотив 5:0
    Голы: 1:0 Виктор Классон (5'), 2:0 Реми Кабелла (11'), 3:0 Маркус Берг (75'), 4:0 Магомед-Шапи Сулейманов (81'), 5:0 Маркус Берг (85') Краснодар: Евгений Городов, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес (Евгений Чернов, 82'), Игорь Смольников, Реми Кабелла (Магомед-Шапи Сулейманов, 64'), Юрий Газинский (Тонни Триндаде Вильена, 64'), Алексей Ионов (Вандерсон, 60'), Кристофер Ольссон, Виктор Классон (Eduard Spertsyan, 81'), Маркус Берг Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Мацей Рыбусь, Слободан Райкович, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Владислав Игнатьев (Даниил Куликов, 46'), Станислав Магкеев (Никита Иосифов, 72'), Эдер, Дмитрий Рыбчинский Предупреждения: Слободан Райкович (38'), Егор Сорокин (52'), Виктор Классон (59'), Реми Кабелла (64'), Мацей Рыбусь (70'), Ведран Чорлука (78'), Кристофер Ольссон (90')

    «Краснодар» (8) одержал вторую победу подряд и приблизился к «Локомотиву» (7) на расстояние одного пункта. У хозяев 27 очков, а у «железнодорожников» 28. 0

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