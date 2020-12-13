«Дженоа» — «Ювентус»: счет матча 1:3, обзор голов

Туринский «Ювентус» одержал гостевую победу над «Дженоа» (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче на 57-й минуте открыли гости — отличился Пауло Дибала. Спустя четыре минуты Стефано Стураро сравнял счет.

В концовке матча в ворота «Дженоа» было назначено два пенальти, которые реализовал Криштиану Роналду.

Футбол. Италия. Серия А Дженоа — Ювентус 1:3 Голы: 0:1 Пауло Дибала (57'), 1:1 Стефано Стураро (61'), 1:2 Криштиану Роналду (пенальти) (78'), 1:3 Криштиану Роналду (пенальти) (89') Дженоа: Маттиа Перин, Эдоардо Гольданига, Маттья Бани, Андреа Мазиелло, Лука Пеллегрини, Лукас Лерагер, Иван Радованович (Giuseppe Caso, 82'), Стефано Стураро (Валон Бехрами, 66'), Николо Ровелла (Горан Пандев, 82'), Gianluca Scamacca (Маттиа Дестро, 66'), Marko Pjaca (Эльдор Шомуродов, 73') Ювентус: Войцех Щенсны, Маттейс де Лигт (Radu Dragusin, 90'), Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Уэстон Маккенни, Федерико Кьеза (Федерико Бернардески, 84'), Адриен Рабьо (Альваро Мората, 67'), Родриго Бентанкур, Криштиану Роналду, Пауло Дибала (Деян Кулушевски, 83') Предупреждения: Адриен Рабьо (2'), Эдоардо Гольданига (15'), Уэстон Маккенни (77'), Родриго Бентанкур (83'), Маттиа Перин (88'), Маттья Бани (90')

В турнирной таблице «Ювентус» поднялся на 4-е место, набрав 23 очка. Клуб из Генуи находится в зоне вылета — на 19-й строчке таблицы Серии А с 6-ю очками.

Следующим соперником коллектива Андреа Пирло в Серии A станет «Аталанта» (16 декабря), «Дженоа» в этот же день примет «Милан». 0