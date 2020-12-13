ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зидан доказал умение включить команду в нужный моментЛучший «Реал» Зидана вернулся и подорвал репутацию Симеоне
  • 21:45
    • Гончаренко: Отставка? Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференциях
  • 20:54
    • «Ростов» вырвал победу у «Ахмата» в Грозном
  • 20:47
    • ЦСКА упустил победу над «Уралом»
  • 18:25
    • «Краснодар» забил пять мячей «Локомотиву»
  • 17:41
    • Фавр уволен с поста главного тренера дортмундской «Боруссии»
    Все новости спорта

    «Ювентус» обыграл «Дженоа», Роналду реализовал два пенальти

    «Дженоа» — «Ювентус»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Дженоа Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Туринский «Ювентус» одержал гостевую победу над «Дженоа» (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 57-й минуте открыли гости — отличился Пауло Дибала. Спустя четыре минуты Стефано Стураро сравнял счет.

    В концовке матча в ворота «Дженоа» было назначено два пенальти, которые реализовал Криштиану Роналду.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Ювентус 1:3
    Голы: 0:1 Пауло Дибала (57'), 1:1 Стефано Стураро (61'), 1:2 Криштиану Роналду (пенальти) (78'), 1:3 Криштиану Роналду (пенальти) (89') Дженоа: Маттиа Перин, Эдоардо Гольданига, Маттья Бани, Андреа Мазиелло, Лука Пеллегрини, Лукас Лерагер, Иван Радованович (Giuseppe Caso, 82'), Стефано Стураро (Валон Бехрами, 66'), Николо Ровелла (Горан Пандев, 82'), Gianluca Scamacca (Маттиа Дестро, 66'), Marko Pjaca (Эльдор Шомуродов, 73') Ювентус: Войцех Щенсны, Маттейс де Лигт (Radu Dragusin, 90'), Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Уэстон Маккенни, Федерико Кьеза (Федерико Бернардески, 84'), Адриен Рабьо (Альваро Мората, 67'), Родриго Бентанкур, Криштиану Роналду, Пауло Дибала (Деян Кулушевски, 83') Предупреждения: Адриен Рабьо (2'), Эдоардо Гольданига (15'), Уэстон Маккенни (77'), Родриго Бентанкур (83'), Маттиа Перин (88'), Маттья Бани (90')

    В турнирной таблице «Ювентус» поднялся на 4-е место, набрав 23 очка. Клуб из Генуи находится в зоне вылета — на 19-й строчке таблицы Серии А с 6-ю очками.

    Следующим соперником коллектива Андреа Пирло в Серии A станет «Аталанта» (16 декабря), «Дженоа» в этот же день примет «Милан». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Проведет ли «Барса» уверенный матч в Примере?
  • «Барселона» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Парижане прервут победный ход «ткачей»?
  • ПСЖ — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Сколько голов ждать на «Кинг Пауэр»?
  • «Лестер» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 Играть€100 для победителей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    20.07
  • Суперэкспресс на 12-13 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лестер — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Милан — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Арсенал — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.21
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Йокерит — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • $100
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры