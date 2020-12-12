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    Семак: Нужно понять, мы хотим футбол развивать, или результатов добиваться

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал высказывание президента РФС Александра Дюкова, который призвал руководителей клубов к дискуссии после неудачной еврокубковой кампании.

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    Дюков заявил об «устаревшем российском футболе», отметив, что в Европе играют с более высокими скоростями и интенсивностью.

    «Как можно заставить многие команды из второй части турнирной таблицы, действующие от обороны, заставить играть в атаку? Мне кажется, это очень сложно.

    Дело не только в интенсивности, хотя она тоже очень важна. Нужно качество.

    Можно набрать команду легкоатлетов и просто бегать — по интенсивности равных им не будет во всём мире, но при этом нужно не забывать и об умениях игроков работать с мячом, принимать верные решения, работать в пространстве с лимитом, с ограничением времени — здесь много факторов.

    Своё мнение я уже говорил: нужно определиться, в какую сторону мы идём. Можно совсем запретить легионеров — это другой путь развития, последствия будут иные.

    Будет больше россиян играть, но команды будут гоняться за ними, как в Китае, где местные игроки нужны и важны, за них тоже платят баснословные деньги.

    Нужно понять, или футбол развивать, или результатов добиваться. Сделать и то, и другое на данном отрезке очень сложно», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    «Зенит» в шести матчах групповой стадии Лиги чемпионов набрал лишь одно очко. 0

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