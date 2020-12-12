«Ротор» — «Уфа»: счет матча 1:0, обзор гола

В рамках 18-го тура российской Премьер-лигив Волгограде минимально переиграл— 1:0 (0:0).

Единственный гол был забит на 78-й минуте. Сергей Макаров отдал отличную голевую передачу в штрафную, где Камиль Муллин головой отправляет мяч в сетку, сделав счет 1:0.

Отметим, что во второй половине встречи гости остались в меньшинстве — защитник Григорий Морозов получил две желтые карточки в течение трех минут.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ротор — Уфа 1:0 Гол: 1:0 Камиль Муллин (78') Ротор: Josip Condric, Олег Кожемякин, Nikolay Kipiani (Камиль Муллин, 46'), Данил Степанов, Седрик Гогуа Куаме, Олег Игоревич Алейник, Сергей Макаров, Зурико Давиташвили (Сергей Серченков, 90'), Flamarion, Бека Микелтадзе (Евгений Песегов, 80'), Илья Жигулёв Уфа: Александр Беленов, Alexey Nikitin, Константин Плиев, Джемал Табидзе, Григорий Морозов, Filip Mrzljak, Владислав Камилов (Артём Голубев, 57'), Вячеслав Кротов, Олег Данченко, Дмитрий Сысуев (Боян Йокич, 77'), Тимур Жамалетдинов Предупреждения: Владислав Камилов (42'), Олег Игоревич Алейник (43'), Nikolay Kipiani (45'), Filip Mrzljak (45'), Дмитрий Сысуев (46'), Константин Плиев (50'), Бека Микелтадзе (52'), Данил Степанов (59'), Джемал Табидзе (66'), Сергей Макаров (67'), Григорий Морозов (72'), Григорий Морозов (74'), Зурико Давиташвили (81'), Flamarion (84'), Боян Йокич (90')

Для «Ротора» эта победа стала второй в сезоне, тем не менее он остается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ (11 очков). «Уфа» с 13 очками идет 14-й. 0