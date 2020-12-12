Примера. «Вальядолид» обыграл «Осасуну», мадридское дерби, «Барса» примет «Леванте»

С 11 по 13 декабря в испанской Примере пройдут матчи 13-го тура.

«Вальядолид» — «Осасуна» 3:2

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» одержал домашнюю победу над «Осасуной» со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Шон Вайсман, еще один мяч на счету Фабиана Орельяна.

За клуб из Памплоны отличились Анте Будимир и Роберто Торрес.

Футбол. Испания. Примера Вальядолид — Осасуна 3:2 Голы: 1:0 Шош-Зальман Вайссман (7'), 1:1 Анте Будимир (27'), 1:2 Роберто Торрес (43'), 2:2 Фабиан Орельяна (пенальти) (56'), 3:2 Шош-Зальман Вайссман (76') Вальядолид: Хорди Масип, Бруно Гонсалес, Сайди Джанко (Пабло Эрвияс, 65'), Начо Мартинес, Хоакин Фернандес, Оскар Плано, Фабиан Орельяна (Жоау Филипе, 75'), Рубен Алькарас (Феде Сан Эметерио, 84'), Роке Меса (Kike Perez, 74'), Шош-Зальман Вайссман (Санчес Хавьер, 85'), Marcos de Sousa Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль (Дарко Брашанац, 83'), Juan Cruz (Энрик Гальего, 83'), Давид Гарсия, Аридане Эрнандес, Ойер Оласабаль (Иньиго Перес, 90'), Роберто Торрес, Рубен Гарсия (Enrique Barja, 90'), Хон Монкайола, Хонатан Кальери, Анте Будимир Предупреждения: Аридане Эрнандес (12'), Роке Меса (24'), Рубен Алькарас (45'), Хон Монкайола (66'), Начо Видаль (71'), Анте Будимир (80'), Хонатан Кальери (82'), Шош-Зальман Вайссман (84'), Kike Perez (90')

«Вальядолид» поднялся на 13-ю строчку в таблице Примеры. «Осасуна» проиграла в третий раз за последние три матча и находится на 19-м месте.

«Валенсия» — «Атлетик» Б

12 декабря, 16:00 мск

«Хетафе» — «Севилья»

12 декабря, 18:15 мск

«Уэска» — «Алавес»

12 декабря, 20:30 мск

«Реал Мадрид» — «Атлетико» М

12 декабря, 23:00 мск

«Реал Сосьедад» — «Эйбар»

13 декабря, 16:00 мск

«Бетис» — «Вильярреал»

13 декабря, 18:15 мск

«Эльче» — «Гранада»

13 декабря, 20:30 мск

«Барселона» — «Леванте»

13 декабря, 23:00 мск

«Сельта» — «Кадис»

13 декабря, 23:00 мск