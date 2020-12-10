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    «Зальцбург» — «Атлетико»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» одержал гостевую победу над австрийским «Зальцбургом» (2:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 39-й минуте. Карраско закрутил мяч со штрафного, тот полетел к группе футболистов рядом с линией вратарской, и выше всех выпрыгнул Эрмосо, по дуге пробивший затылком в дальний угол. Станкович не дотянулся.

    На 86-й минуте поймали гости соперника на контратаке, Корреа убежал по правому флангу, навесил в штрафную.

    Мяч перелетел Фелиша и достался Карраско, который в касание пробил в дальний угол ворот, поймав голкипера на небольшом противоходе.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Зальцбург — Атлетико 0:2
    Голы: 0:1 Марио Эрмосо (39'), 0:2 Янник Карраско (86') Зальцбург: Чичан Станкович, Андре Рамальо Силва, Андреас Ульмер, Максимилиан Вебер (Жером Онген, 90'), Расмус Кристенсен, Мергим Бериша, Доминик Собослаи (Масая Окугава, 90'), Златко Юнузович, Энок Мвепу (Luka Sucic, 90'), Секу Койта (Karim Adeyemi, 79'), Патсон Дака (Ноа Окафор, 73') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Фелипе, Марио Эрмосо, Киран Триппьер, Коке, Сауль Ньигес (Эктор Эррера, 64'), Маркос Льоренте (Ренан Лоди, 90'), Янник Карраско (Тома Лемар, 89'), Жоау Фелиш (Лукас Торрейра, 89'), Луис Суарес (Анхель Корреа, 65') Предупреждения: Марио Эрмосо (45'), Стефан Савич (61'), Андре Рамальо Силва (71')

    «Бавария» с 16 очками стала победителем группы А, второе место у «Атлетико» (9 очков) — обе команды сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Лейпциг» с 4 очками занял третье место и сыграет в плей-офф Лиги Европы, «Локомотив» с 3 очками замкнул таблицу и покидает еврокубки. 0

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