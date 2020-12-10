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    «Порту» завершил групповой этап ЛЧ победой над «Олипиакосом»

    «Олимпиакос» — «Порту»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Греческий «Олимпиакос» потерпел домашнее поражение от «Порту» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 10-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — в моменте с угловым ударом Холебас сыграл рукой перед Отавио.

    Отавио с одиннадцатиметровой отметки уверенно пробил в правый угол, а Са прыгнул в другую сторону.

    На 79-й минуте Диас справа в штрафной площади дошёл до линии поля, обыграл трёх соперников и прострелил в центр. Мяч отскочил к Урибе, который с линии штрафной площади мощно пробил в ближний угол.

    Спустя две минуты греки остались в меньшинстве — Рубен Семеду в безрассудном подкате на фланге снёс Диаса и получил вторую жёлтую карточку.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа C
    Олимпиакос — Порту 0:1
    Гол: 0:1 Отавио (пенальти) (10') Олимпиакос: Жозе Са, Рубен Семеду, Рафинья, Хосе Холебас, Pape Abou Cisse, Мохамед Мади Камара, Андреас Бухалакис, Yann M'Vila, Юссеф Эль-Араби, Мариус Врусаи, Георгиос Масурас Порту: Диогу Кошта, Диогу Лейте, Заиду Сануси, Шансель Мбемба, Нану, Марко Груич, Ромариу, Отавио, Жоау Мариу, Фелипе Андерсон, Antonio Martinez Предупреждение: Нану (27')

    «Порту» набрал 13 очков и занял второе место в группе С, победитиелем которой стал «Манчестер Сити» (16).

    «Олимпиакос» и «Марсель» набрали по 3 очка, но по дополнительным показателям третье место и путевку в Лигу Европы получил греческий клуб. 0

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