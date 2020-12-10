«Олимпиакос» — «Порту»: счет матча 0:2, обзор голов

На 10-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — в моменте с угловым ударом Холебас сыграл рукой перед Отавио.
Отавио с одиннадцатиметровой отметки уверенно пробил в правый угол, а Са прыгнул в другую сторону.
На 79-й минуте Диас справа в штрафной площади дошёл до линии поля, обыграл трёх соперников и прострелил в центр. Мяч отскочил к Урибе, который с линии штрафной площади мощно пробил в ближний угол.
Спустя две минуты греки остались в меньшинстве — Рубен Семеду в безрассудном подкате на фланге снёс Диаса и получил вторую жёлтую карточку.
«Порту» набрал 13 очков и занял второе место в группе С, победитиелем которой стал «Манчестер Сити» (16).
«Олимпиакос» и «Марсель» набрали по 3 очка, но по дополнительным показателям третье место и путевку в Лигу Европы получил греческий клуб. 0