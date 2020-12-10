«Олимпиакос» — «Порту»: счет матча 0:2, обзор голов

Греческийпотерпел домашнее поражение от(0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

На 10-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — в моменте с угловым ударом Холебас сыграл рукой перед Отавио.

Отавио с одиннадцатиметровой отметки уверенно пробил в правый угол, а Са прыгнул в другую сторону.

На 79-й минуте Диас справа в штрафной площади дошёл до линии поля, обыграл трёх соперников и прострелил в центр. Мяч отскочил к Урибе, который с линии штрафной площади мощно пробил в ближний угол.

Спустя две минуты греки остались в меньшинстве — Рубен Семеду в безрассудном подкате на фланге снёс Диаса и получил вторую жёлтую карточку.

Футбол. Лига чемпионов. Группа C Олимпиакос — Порту 0:1 Гол: 0:1 Отавио (пенальти) (10') Олимпиакос: Жозе Са, Рубен Семеду, Рафинья, Хосе Холебас, Pape Abou Cisse, Мохамед Мади Камара, Андреас Бухалакис, Yann M'Vila, Юссеф Эль-Араби, Мариус Врусаи, Георгиос Масурас Порту: Диогу Кошта, Диогу Лейте, Заиду Сануси, Шансель Мбемба, Нану, Марко Груич, Ромариу, Отавио, Жоау Мариу, Фелипе Андерсон, Antonio Martinez Предупреждение: Нану (27')

«Порту» набрал 13 очков и занял второе место в группе С, победитиелем которой стал «Манчестер Сити» (16).

«Олимпиакос» и «Марсель» набрали по 3 очка, но по дополнительным показателям третье место и путевку в Лигу Европы получил греческий клуб. 0