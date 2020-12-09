Юран: «Краснодар» в матче с «Челси» выглядел достойно

Наставник «СКА-Хабаровск»похвалил игру «Краснодара» в матче против «Челси» (1:1) в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«За "Краснодаром" приятно было наблюдать, все-таки они играли в атаку. У них все игроки выздоровели, скамейка запасных стала длиннее. Ну и нужно отметить, что с "Челси" играть трудно, тем более на их поле. Но "Краснодар" достойно выглядел, молодцы.

Естественно, этот матч не был выставочным для "быков". Это Лига чемпионов, где футболисты играют с мотивацией. Также никто не отменял денежный приз за результат, — сказал Юран в программе "Все на Матч!".

Напомним, "Краснодар" смог обеспечить себе третье место в группе, пробившись в 1/16 финала Лиги Европы. 0