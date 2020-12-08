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    «Валенсия» не смогла победить «Эйбар»

    «Эйбар» — «Валенсия»: счет матча 0:0

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    В 12-м туре чемпионата Испании «Эйбар» на своем поле сыграл вничью с «Валенсией» — 0:0.

    «Валенсия»
    «Валенсия»

    В игре не принимал участия российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев.

    Футбол. Испания. Примера
    Эйбар — Валенсия 0:0
    Эйбар: Марко Дмитрович, Эстебан Бургос, Педро Бигас, Роберто Корреа, Анайц Арбилья, Серхио Альварес (Ресио Хосе, 88'), Эдуардо Экспозито, Такаси Инуи (Алехандро Посо, 70'), Бриан Хиль, Йосинори Муто (Серхи Энрич, 82'), Энрике Гарсия Валенсия: Хауме, Антонио Латорре (Тьерри Корреа, 84'), Эльяким Мангала, Габриэл Паулиста, Даниэль Васс, Гонсалу Гуэдеш, Карлос Солер, Урош Рачич, Yunus Musah (Давид Хасон, 70'), Ману Вальехо (Кевин Гамейро, 70'), Максимилиано Гомес Предупреждения: Эстебан Бургос (42'), Анайц Арбилья (44'), Урош Рачич (57'), Серхио Альварес (69'), Максимилиано Гомес (90')

    Безвыигрышная серия «Валенсии» составляет три тура, команда находится на 13-м месте в таблице Примеры. «Эйбар» расположился на 11-й строчке. 0

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