Пиоли: «Милан» — настоящая команда

Главный тренерподвел итоги матча чемпионата Италии против(2:1).

«Я сказал ребятам, что мы — настоящая команда. Эти парни максимально используют любую ситуацию, даже самую негативную, чтобы доказать, на что они действительно способны.

Это первый раз, когда у нас одновременно не играли Ибрагимович, Кьяер и Беннасер, лидеры команды. Но остальные парни воспользовалась этой возможностью, чтобы доказать, что команда остается на ходу без них. Это означает, что у нас есть энтузиазм и энергия, чтобы справиться с любой задачей. Я не перестаю удивляться зрелости этих игроков, хотя сегодня, вероятно, был самый молодой состав за год . Они действительно впечатлили меня.

Результаты этих выходных показывают, что сильнейшие команды никуда не делись, они идут за нами. Убежден, что "Интер", "Ювентус" и "Наполи" будут бороться за титул до самого конца. Как можно не считать "Ювентус" фаворитом после 9 чемпионств подряд? Или "Интер" с их инвестициями, или "Наполи" с их талантами?» — цитирует Пиоли Sky Sport Italia. 0