«Шеффилд» — «Лестер»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 11-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:2.

Счет в матче на 24-й минуте открыли гости. После подачи с левого фланга Олбрайтон получил шанс на удар из штрафной, Иган блокировал попытку, но отскок мяча пошёл к вратарской, где уже Перес добавил в ворота — мяч от рук вратаря залетел под перекладину.

«Швеффилд» отыгрался спустя две минуты. Ландстрём от угла поля навесил к линии вратарской, Макбарни выиграл верх и головой направил мяч под самую штангу.

А на 90-й минуте матча «лисы» совершили перехват в центре поля, Мэддисон сделал передачу вперёд — Варди легко убежал от защитника, влетел в штрафную и уложил мяч в дальний угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Шеффилд Юнайтед — Лестер 1:2 Голы: 0:1 Айосе Перес (24'), 1:1 Оливер Макбарни (26'), 1:2 Джейми Варди (90') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам (Оливер Норвуд, 63'), Джон Иган, Kean Bryan, Джордж Балдок, Джон Флек, Крис Башам (Оливер Норвуд, 63'), Сандер Берге, Макс Лоу (Бен Осборн, 46'), Оливер Макбарни, Оливер Бёрк (Риан Брустер, 81') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана, Джонни Эванс, Кристиан Фукс, Джеймс Джастин, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон (Деннис Прает, 90'), Марк Олбрайтон, Айосе Перес (Келечи Ихеаначо, 69'), Нампалис Менди (Вильфред Ндиди, 69'), Джейми Варди Предупреждения: Макс Лоу (38'), Кристиан Фукс (63'), Джейми Варди (90'), Джеймс Мэддисон (90')

«Лестер» набрал 21 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» с одним очком, расположился на последнем месте. 0