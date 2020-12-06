ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Кадис» — «Барселона»Самоуничтожение «Барсы». Каталонцы помогают соперникам добить себя
  • 18:26
    • Гол Фомина принес «Динамо» победу над «Арсеналом»
  • 19:31
    • «Лестер» вырвал выездную победу у «Шеффилда»
  • 19:22
    • «Рома» разошлась миром с «Сассуоло»
  • 18:07
    • Дзагоев выйдет в старте ЦСКА на матч с «Химками»
  • 17:35
    • Валиева выиграла пятый этап Кубка России в Москве
    Все новости спорта

    «Лестер» вырвал выездную победу у «Шеффилда»

    «Шеффилд» — «Лестер»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Челси Шеффилд Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 11-го тура чемпионата Англии «Шеффилд» потерпел домашнее поражение от «Лестера» со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 24-й минуте открыли гости. После подачи с левого фланга Олбрайтон получил шанс на удар из штрафной, Иган блокировал попытку, но отскок мяча пошёл к вратарской, где уже Перес добавил в ворота — мяч от рук вратаря залетел под перекладину.

    «Швеффилд» отыгрался спустя две минуты. Ландстрём от угла поля навесил к линии вратарской, Макбарни выиграл верх и головой направил мяч под самую штангу.

    А на 90-й минуте матча «лисы» совершили перехват в центре поля, Мэддисон сделал передачу вперёд — Варди легко убежал от защитника, влетел в штрафную и уложил мяч в дальний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Шеффилд Юнайтед — Лестер 1:2
    Голы: 0:1 Айосе Перес (24'), 1:1 Оливер Макбарни (26'), 1:2 Джейми Варди (90') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам (Оливер Норвуд, 63'), Джон Иган, Kean Bryan, Джордж Балдок, Джон Флек, Крис Башам (Оливер Норвуд, 63'), Сандер Берге, Макс Лоу (Бен Осборн, 46'), Оливер Макбарни, Оливер Бёрк (Риан Брустер, 81') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана, Джонни Эванс, Кристиан Фукс, Джеймс Джастин, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон (Деннис Прает, 90'), Марк Олбрайтон, Айосе Перес (Келечи Ихеаначо, 69'), Нампалис Менди (Вильфред Ндиди, 69'), Джейми Варди Предупреждения: Макс Лоу (38'), Кристиан Фукс (63'), Джейми Варди (90'), Джеймс Мэддисон (90')

    «Лестер» набрал 21 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» с одним очком, расположился на последнем месте. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Тоттенхэм» на первом месте?
  • «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • ЦСКА нужно побеждать, но «Химки» постараются этого не допустить
  • ЦСКА — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Вулверхэмптон» даст бой «Ливерпулю»
  • «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €40
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.47
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.37
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сампдория — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Вильярреал — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Кротоне — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры