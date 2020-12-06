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    Гол Фомина принес «Динамо» победу над «Арсеналом»

    «Динамо» — «Арсенал»: счет матча 1:0, обзор голов

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    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит в концовке первого тайма. На 45-й минуте динамовцы провели быструю атаку, Лесовой дошёл до штрафной и пробил.

    Довбня грудью заблокировал, а Кадири сделал неудачную скидку назад — Фомин подхватил мяч и пробил мимо Шамова.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Арсенал Тула 1:0
    Гол: 1:0 Даниил Фомин (45') Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела, Сергей Паршивлюк (Константин Рауш, 81'), Иван Ордец, Роман Евгеньев, Никола Моро, Антон Терехов (Konstantin Tyukavin, 46'), Даниил Лесовой (Clinton N'Jie, 77'), Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин (Роман Нойштедтер, 86'), Вячеслав Грулёв (Николай Комличенко, 86') Арсенал Тула: Егор Шамов, Artem Sokol, Kadri Mohammed (Сергей Ткачёв, 72'), Александр Довбня, Николай Рассказов, Горан Чаушич, Владислав Пантелеев (Игорь Горбатенко, 58'), Кингз Кангва (Тарас Бурлак, 59'), Георги Костадинов, Александр Ломовицкий, Кирилл Панченко (Evgeni Lutsenko, 88') Предупреждения: Иван Ордец (72'), Александр Довбня (78'), Konstantin Tyukavin (83')

    «Динамо», набрав 30 очков, поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал», имея в активе 14 очков, занимает 13- место.

    В следующем туре московский клуб сыграет в гостях против «Зенита», а тульская команда на выезде встретится с «Химками». 0

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