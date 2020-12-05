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    «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Вест Хэмом»

    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Вест Хэм Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Вест Хэм» — 3:1.

    Поль Погба
    Поль Погба

    «Молотобойцы» открыли счет на 38-й минуте. После подачи с углового на ближнюю штангу Деклан Райс головой сбросил мяч во вратарскую, где Томаш Соучек занес мяч в сетку.

    На 65-й минуте «красные дьяволы» отыгрались усилиями Поля Погба, который точно пробил в нижний угол после передачи Бруну Фернандеша.

    Еще через три минуты «Юнайтед» получил минимальный перевес. Алекс Теллес прострелил с левого фланга в центр чужой штрафной, где Мэйсон Гринвуд первым касанием мяч обработал, а вторым отправил его в дальний угол ворот.

    Окончательный результат на 78-й минуте установил Маркус Рашфорд, реализовавший выход один на один с вратарем после передачи Хуана Маты.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Манчестер Юнайтед 1:3
    Голы: 1:0 Томаш Соучек (38'), 1:1 Поль Погба (65'), 1:2 Мэйсон Гринвуд (68'), 1:3 Маркус Рашфорд (78') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Анджело Огбонна, Владимир Цоуфаль (Ben Johnson, 85'), Пабло Форнальс (Said Benrahma, 75'), Джаррод Боуэн (Мануэль Лансини, 76'), Артур Масуаку, Томаш Соучек, Деклан Райс, Sebastien Haller Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Алекс Теллес, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Донни ван де Бек (Бруну Фернандеш, 46'), Скотт МакТоминай, Эдинсон Кавани (Маркус Рашфорд, 46'), Антони Марсьяль (Хуан Мата, 62'), Мэйсон Гринвуд

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место (19 очков), а «Вест Хэм» — седьмое (17 очков). 0

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