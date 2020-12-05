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    Гендиректор «Тамбова» рассчитывает избежать снятия с РПЛ зимой

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    Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова отреагировала на информацию о том, что клуб может сняться с чемпионата России этой зимой.

    Футболисты «Тамбова»
    Футболисты «Тамбова»

    Ранее «волки» проиграли «Спартаку» со счетом 1:5 в гостевом матче 17-го тура РПЛ. Ряд футболистов тамбовской команды бойкотировали игру из-за финансовых проблем клуба.

    «Надеюсь, что снятия с чемпионата в зимнюю паузу не произойдет. У нас есть ряд решений, может быть, форс-мажорных, которые мы хотим претворить в жизнь совместно с учредителями клуба и теми, кто может повлиять на ситуацию.

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    • Пока о них говорить рано, но по крайней мере пока мы не все шансы использовали», — цитирует Коновалову «Р-Спорт». 0

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