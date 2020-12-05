Гендиректор «Тамбова» рассчитывает избежать снятия с РПЛ зимой

Генеральный директор «Тамбова»отреагировала на информацию о том, что клуб может сняться с чемпионата России этой зимой.

Ранее «волки» проиграли «Спартаку» со счетом 1:5 в гостевом матче 17-го тура РПЛ. Ряд футболистов тамбовской команды бойкотировали игру из-за финансовых проблем клуба.

«Надеюсь, что снятия с чемпионата в зимнюю паузу не произойдет. У нас есть ряд решений, может быть, форс-мажорных, которые мы хотим претворить в жизнь совместно с учредителями клуба и теми, кто может повлиять на ситуацию.

Пока о них говорить рано, но по крайней мере пока мы не все шансы использовали», — цитирует Коновалову «Р-Спорт». 0