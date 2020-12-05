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    Первушин: Игрокам «Тамбова» не хватило сил на концовку

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    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).

    Сергей Первушин
    Сергей Первушин

    «Не хватило нас на концовку. Я сказал ребятам, что они очень хорошо выглядят на фоне "Спартака". При счете 1:2 у нас был момент, чтобы сравнять счет.

    Было непросто, потому что было понимание, что ряд игроков не будет играть. Играли ребята, приехавшие из молодежки.

    Трудность в том, что ребята приехали к нам совсем недавно, и где-то тактические перестроения было тяжело осуществить за несколько дней.

    Они большие молодцы, справились. Немного функционала не хватило. Уровень премьер-лиги и уровень молодежного первенства отличаются.

    Я поблагодарил ребят и поздравил с дебютом. Мы очень довольны», — отметил Первушин в интервью «Матч ТВ».

    После этой встречи «Тамбов» располагается на 14-м месте с 12 очками. Следующую игру команда проведет 13 декабря дома против «Рубина». 0

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