«Краснодар» — «Ротор»: счет матча 5:0, обзор голов

в домашнем матче 17-го тура российской Премьер-лиги разгромил— 5:0.

«Горожане» открыли счет на 14-й минуте. Вандерсон обыгрался с Евгением Черновым, тот прострелил в штрафную, мяч задел Евгения Маркова и отскочил к Ари, который в касание вколотил его в ближний угол.

На 30-й минуте гости остались в меньшинстве. Волгоградскую команду подвел Андрес Понсе, отмахнувшийся от Руслана Камболова.

Еще через десять минут Соломон Кверквелия сыграл рукой в своей штрафной, за что арбитр назначил пенальти в ворота «Ротора», который реализовал Ари.

Спустя две минуты дело до разгрома довел Магомед-Шапи Сулейманов, который подошел к линии штрафной и отличным ударом поразил дальний угол ворот.

Успех «Краснодара» на 85-й минуте развил Виктор Классон, поразивший чужие ворота ударом с острого угла.

На последней минуте основного времени Классон оформил дубль, реализовав пенальти.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Ротор 5:0 Голы: 1:0 Ари (14'), 2:0 Ари (пенальти) (41'), 3:0 Магомед-Шапи Сулейманов (43'), 4:0 Виктор Классон (85'), 5:0 Виктор Классон (пенальти) (90') Краснодар: Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Игорь Смольников (Кристиан Рамирес, 46'), Кайо, Вандерсон (Александр Черников, 46'), Евгений Марков, Тонни Триндаде Вильена (Алексей Ионов, 73'), Руслан Камболов (Виктор Классон, 46'), Магомед-Шапи Сулейманов, Ари (Реми Кабелла, 46') Ротор: Josip Condric, Олег Кожемякин, Сергей Макаров, Данил Степанов, Соломон Кверквелия, Олег Игоревич Алейник (Армен Манучарян, 79'), Евгений Песегов (Камиль Муллин, 37'), Илья Жигулёв, Зурико Давиташвили (Nikolay Kipiani, 46'), Flamarion (Бека Микелтадзе, 65'), Андрес Понсе Предупреждения: Тонни Триндаде Вильена (16'), Андрес Понсе (16'), Руслан Камболов (27'), Андрес Понсе (30'), Соломон Кверквелия (40'), Олег Игоревич Алейник (45'), Александр Черников (60')

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает восьмое место (24 очка), а «Ротор» — 16-е (8 очков). 0