«Герта» — «Унион»: счет матча 3:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Гости открыли счет на 20-й минуте, когда точный удар нанес Тайво Авонийи.
Спустя три минуты «Унион» подвел полузащитник Роберт Андрих, получивший красную карточку.
«Герта» воспользовалась численным преимуществом на 51-й минуте усилиями Петера Пекарика, сравнявшего счет.
На 74-й минуте Кшиштоф Пентек принес хозяевам минимальный перевес. Еще через три минуты он оформил дубль.
Футбол. Германия. Бундеслига
Герта — Унион 3:1
Голы: 0:1 Тайво Авонийи (20'), 1:1 Петер Пекарик (51'), 2:1 Кшиштоф Пёнтек (74'), 3:1 Кшиштоф Пёнтек (77') Герта: Александер Шволов, Петер Пекарик (Дейорайсо Зефёйк, 90'), Дедрик Боята, Марвин Платтенхардт, Джордан Торунарига, Никлас Штарк, Владимир Дарида (Кшиштоф Пёнтек, 46'), Маттео Гюэндузи, Лука Тусар (Явайро Дилросун, 46'), Матеус Кунья (Matthew Leckie, 90'), Доди Лукебакио (Максимилиан Миттельштедт, 85') Унион: Андреас Люте, Марвин Фридрих, Юлиан Рюэрсон (Седрик Тойхерт, 83'), Робин Кнохе, Гриша Прёмель (Шеральдо Бекер, 82'), Кристофер Ленц (Мариус Бюльтер, 77'), Кристофер Триммель (Нико Гисельман, 77'), Роберт Андрих, Маркус Ингвартсен, Макс Крузе, Тайво Авонийи (Себастьян Грисбек, 54') Предупреждения: Кристофер Триммель (36'), Юлиан Рюэрсон (52'), Кристофер Ленц (63'), Матеус Кунья (84') Удаление: Роберт Андрих (23')
В турнирной таблице Бундеслиги «Герта» занимает 11-е место (11 очков), а «Унион» — шестое (16 очков). 0