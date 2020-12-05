ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданЗидан способен все исправить. Но хочет ли он продолжить работу?
  • 00:17
    • «Химки» потерпели поражение от «Баварии»
  • 23:35
    • Нойер — лучший вратарь 2020 года по версии ESPN
  • 23:00
    • Часть игроков «Тамбова» бойкотирует матч со «Спартаком»
  • 22:25
    • Стадион в Неаполе официально переименован в честь Марадоны
  • 22:17
    • Жирков — лучший игрок «Зенита» в ноябре
    Все новости спорта

    Дубль Пентека принес «Герте» победу над «Унионом»

    «Герта» — «Унион»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Герта Унион Берлин Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В рамках десятого тура немецкой Бундеслиги «Герта» на своем поле обыграла «Унион» — 3:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости открыли счет на 20-й минуте, когда точный удар нанес Тайво Авонийи.

    Спустя три минуты «Унион» подвел полузащитник Роберт Андрих, получивший красную карточку.

    «Герта» воспользовалась численным преимуществом на 51-й минуте усилиями Петера Пекарика, сравнявшего счет.

    На 74-й минуте Кшиштоф Пентек принес хозяевам минимальный перевес. Еще через три минуты он оформил дубль.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Герта — Унион 3:1
    Голы: 0:1 Тайво Авонийи (20'), 1:1 Петер Пекарик (51'), 2:1 Кшиштоф Пёнтек (74'), 3:1 Кшиштоф Пёнтек (77') Герта: Александер Шволов, Петер Пекарик (Дейорайсо Зефёйк, 90'), Дедрик Боята, Марвин Платтенхардт, Джордан Торунарига, Никлас Штарк, Владимир Дарида (Кшиштоф Пёнтек, 46'), Маттео Гюэндузи, Лука Тусар (Явайро Дилросун, 46'), Матеус Кунья (Matthew Leckie, 90'), Доди Лукебакио (Максимилиан Миттельштедт, 85') Унион: Андреас Люте, Марвин Фридрих, Юлиан Рюэрсон (Седрик Тойхерт, 83'), Робин Кнохе, Гриша Прёмель (Шеральдо Бекер, 82'), Кристофер Ленц (Мариус Бюльтер, 77'), Кристофер Триммель (Нико Гисельман, 77'), Роберт Андрих, Маркус Ингвартсен, Макс Крузе, Тайво Авонийи (Себастьян Грисбек, 54') Предупреждения: Кристофер Триммель (36'), Юлиан Рюэрсон (52'), Кристофер Ленц (63'), Матеус Кунья (84') Удаление: Роберт Андрих (23')

    В турнирной таблице Бундеслиги «Герта» занимает 11-е место (11 очков), а «Унион» — шестое (16 очков). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Челси» выиграть у «Лидса» всухую?
  • «Челси» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • Продлит ли «Спартак» серию поражений «Тамбова»?
  • «Спартак» — «Тамбов». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Воспользуется ли «Рубин» проблемами «Локомотива»?
  • «Локомотив» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 3.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.59
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Спартак — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.18
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Севилья — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры