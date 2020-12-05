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    «Бавария» и «Лейпциг» победителя не определили

    «Бавария» — «Лейпциг»: счет матча 3:3, обзор голов

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    «Бавария» в домашнем матче десятого тура немецкой Бундеслиги сыграла вничью с «Лейпцигом» — 3:3.

    Томас Мюллер
    Томас Мюллер

    Гости открыли счет на 19-й минуте, когда отличился Кристофер Нкунку с передачи Эмиля Форсберга.

    Мюнхенцы ответили точными ударами Джамала Мусиалы и Томаса Мюллера на 30-й и 34-й минутах, но на 36-й минуте Джастин Клюйверт восстановил паритет.

    Спустя три минуты после начала второго тайма Форсберг вновь принес «быкам» минимальный перевес. Действующие чемпионы Германии отыгрались на 75-й минуте благодаря голу Мюллера, оформившего дубль.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — РБ Лейпциг 3:3
    Голы: 0:1 Кристофер Нкунку (19'), 1:1 Jamal Musiala (30'), 2:1 Томас Мюллер (34'), 2:2 Джастин Клюйверт (36'), 2:3 Эмиль Форсберг (48'), 3:3 Томас Мюллер (75') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Жером Боатенг (Chris Richards, 84'), Давид Алаба, Хави Мартинес (Jamal Musiala, 25'), Лерой Зане (Серж Гнабри, 64'), Леон Горецка, Томас Мюллер, Кингсли Коман (Дуглас Коста, 84'), Роберт Левандовски РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Анхелиньо, Деотшанкюль Юпамекано, Ибраима Конате, Норди Мукиэле (Даниэль Ольмо, 72'), Марсель Забитцер (Кевин Кампль, 72'), Амаду Айдара (Александр Сёрлот, 78'), Тайлер Адамс, Эмиль Форсберг (Юссуф Поульсен, 62'), Кристофер Нкунку, Джастин Клюйверт (Вилли Орбан, 78') Предупреждение: Норди Мукиэле (51')

    В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает первое место (23 очка), а «Лейпциг» — второе (21 очко). 0

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