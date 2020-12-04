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    Нидерланды и Бельгия продолжают сокращать отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

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    После матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА.

    Благодаря победе «Краснодара» над «Ренном» Россия смогла набрать по итогам текущей недели 0,333 балла.

    Россия занимает седьмое место в таблице коэффициентов — 38.215 балла. Португалия, идущая шестой увеличила отрыв от России до 7,134 балла.

    Нидерланды приблизились к России — отрыв сократился до 1,815 балла. Ближе к России стала и Бельгия — отрыв сократился до 2,315 балла.

    Таблица коэффициентов УЕФА:

    1. Испания — 88,283
    2. Англия — 87,140
    3. Италия — 68,867
    4. Германия — 67,570
    5. Франция — 53,748
    6. Португалия— 45,349
    7. Россия — 38,215
    8. Нидерланды —36,400
    9. Бельгия — 35,900. 0

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