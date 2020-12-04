Нидерланды и Бельгия продолжают сокращать отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

После матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА.

Благодаря победе «Краснодара» над «Ренном» Россия смогла набрать по итогам текущей недели 0,333 балла.

Россия занимает седьмое место в таблице коэффициентов — 38.215 балла. Португалия, идущая шестой увеличила отрыв от России до 7,134 балла.

Нидерланды приблизились к России — отрыв сократился до 1,815 балла. Ближе к России стала и Бельгия — отрыв сократился до 2,315 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания — 88,283

2. Англия — 87,140

3. Италия — 68,867

4. Германия — 67,570

5. Франция — 53,748

6. Португалия— 45,349

7. Россия — 38,215

8. Нидерланды —36,400

9. Бельгия — 35,900. 0